Chi era il marito di Edwige Fenech Luciano Martino | Dopo di lui ho amato follemente Luca Cordero di Montezemolo

I due amori più importanti e longevi della vita di  Edwige Fenech  si chiamano  Luciano Martino e Luca Cordero di Montezemolo. Conosciuti in due epoche diverse della sua vita, i due uomini hanno avuto un impatto indelebile nell’attrice, che ancora oggi ricorda entrambi con grande affetto. Luciano Martino è stato il marito di Edwige Fenech, sposato quando aveva soltanto 17 anni. Un matrimonio al quale si ‘oppose’ il papà dell’attrice soltanto per una questione di età,  “ma poi lo ha accettato”, ha raccontato lei stessa in un’intervista a Verissimo Edwige Fenech e Luciano Martino è stata insieme praticamente per tutto il corso degli anni Settanta, in particolare si sono sposati nel 1971  e si sono separati nel 1979. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

