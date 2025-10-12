chi era cesare paciotti e a cosa deve la sua fortuna

Civitanova, 12 ottobre 2025 – È morto Cesare Paciotti e con lui se ne va un simbolo del Made in Italy, del successo del glamour nel mondo. Ieri, intorno alle 19.30, l’imprenditore di Civitanova ha accusato un malore fatale nella sua villa di contrada Cavallino. All’arrivo del 118 il personale medico non ha potuto fare nulla per salvarlo, era già deceduto. Aveva 67 anni e aveva legato la sua vita, il suo nome, allo stile, portando il suo brand in tutto il mondo. Quello di una azienda fondata nel 1948 quando i genitori, Giuseppe e Cecilia Paciotti, hanno avviato l’attività artigianale, producendo una linea classica di scarpe realizzate interamente a mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

