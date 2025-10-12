Chi è Teze ultimo nome accostato alla Juve Storia carriera e caratteristiche tecniche del difensore del Monaco
Chi è Teze, difensore del Monaco accostato alla Juve. Storia, carriera e caratteristiche tecniche del nome che piace ai bianconeri. Un difensore moderno, duttile e con un’importante esperienza internazionale. Jordan Teze è uno dei nomi più interessanti del panorama calcistico olandese, un giocatore che unisce qualità fisiche e tecniche a una grande versatilità tattica. È lui l’ultimo giocatore ad essere accostato al calciomercato Juve. Un difensore moderno e versatile. Nato a Groninga il 30 settembre 1999, Jordan Teze è un difensore di piede destro che fa della duttilità la sua arma migliore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: teze - ultimo
Serata difficile a Verona. Una partita in salita nell’ultimo quarto, contro una Tezenis Verona più aggressiva. Non il risultato che volevamo, ma ogni gara è un passo nel percorso che ci porterà a crescere, correggere, ripartire. #AvellinoBasket - facebook.com Vai su Facebook