Chi è Riccardo Stimolo nuovo allievo di Amici 25 | età origini genitori lavoro fidanzata

Le storie dei ragazzi di "Amici di Maria De Filippi" sono, in ogni edizione del talent, capaci di toccare il pubblico oltre il talento artistico. Tra i protagonisti di questa venticinquesima annata, Riccardo Stimolo è uno dei simboli del ragazzo comune che sogna in grande. Sguardo timido e voce. 🔗 Leggi su Today.it