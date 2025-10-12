Chi è Riccardo Stimolo nuovo allievo di Amici 25 | età origini genitori lavoro fidanzata

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le storie dei ragazzi di "Amici di Maria De Filippi" sono, in ogni edizione del talent, capaci di toccare il pubblico oltre il talento artistico. Tra i protagonisti di questa venticinquesima annata, Riccardo Stimolo è uno dei simboli del ragazzo comune che sogna in grande. Sguardo timido e voce. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riccardo - stimolo

Torna Amici 25, Riccardo Stimolo e Michele Ballo gli artisti più interessanti e Maria De Filippi chiede il bis

232 riccardo stimolo nuovoChi &#232; Riccardo Stimolo di Amici 25: Rudy Zerbi commosso/ Il lavoro da elettricista con il papà - Riccardo Stimolo, indipendente a 19 anni: “Non mi abbatto davanti alle difficoltà, lavoro e canto per il futuro”. Segnala ilsussidiario.net

232 riccardo stimolo nuovoRiccardo Stimolo chi &#232;? Biografia, età, carriera, canzoni, fidanzata, Instagram e vita privata - Riccardo Stimolo è uno dei nuovi volti più promettenti di Amici 25, l’amatissimo talent show di Maria De Filippi. Come scrive spettegolando.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Riccardo Stimolo Nuovo