Chi è Paola Caruso la showgirl ospite oggi a Verissimo | la lotta del figlio Michele

(Adnkronos) – Paola Caruso sarà ospite oggi, domenica 12 ottobre, a Verissimo. La showgirl, Bonas di 'Avanti un altro' torna nello studio di Silvia Toffanin per una nuova intervista ritratto della sua vita. Caruso tornerà a parlare dei problemi di salute di suo figlio Michele, che a causa di un'iniezione sbagliata ha avuto una grave . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com