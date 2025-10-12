Chi è Mattia Bottolo eroe dell’Italia Campione del mondo 2025 nella pallavolo

Mattia Bottolo è l’eroe dellItalia Campione del mondo 2025 nella pallavolo maschile. Forse, però, tutto ciò non sarebbe bastato per prevalere sulla Bulgaria nella finalissima se accanto a loro non ci fosse stato un inatteso Mattia Bottolo. Lui, che non sarebbe nemmeno dovuto essere titolare, almeno fino a poche settimane dall’inizio del Mondiale. Poi, l’infortunio di Daniele Lavia lo ha catapultato tra i partenti. Una svolta che lo ha reso l’eroe della partita decisiva, facendo dimenticare l’assenza pesantissima del connazionale. Il classe 2000 di Bassano del Grappa è entrato nel giro della nazionale maggiore nel 2021, dopo un’apparizione in under 20 nel 2018. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

