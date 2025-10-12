Chi è Mattia Bottolo eroe dell’Italia Campione del mondo 2025 nella pallavolo
Mattia Bottolo è l’eroe dell’Italia Campione del mondo 2025 nella pallavolo maschile. Forse, però, tutto ciò non sarebbe bastato per prevalere sulla Bulgaria nella finalissima se accanto a loro non ci fosse stato un inatteso Mattia Bottolo. Lui, che non sarebbe nemmeno dovuto essere titolare, almeno fino a poche settimane dall’inizio del Mondiale. Poi, l’infortunio di Daniele Lavia lo ha catapultato tra i partenti. Una svolta che lo ha reso l’eroe della partita decisiva, facendo dimenticare l’assenza pesantissima del connazionale. Il classe 2000 di Bassano del Grappa è entrato nel giro della nazionale maggiore nel 2021, dopo un’apparizione in under 20 nel 2018. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: mattia - bottolo
Mattia Bottolo, un biologo campione del mondo di volley (con le sue battute fulminanti)
Mattia Bottolo, da riserva a showman nella finale dei Mondiali: “Ha del miracoloso, chi se lo aspettava?”
Verissimo, tra gli ospiti del weekend Ornella Muti, Miriam Leone e Mattia Bottolo
Jesi Volley Cup, una Lube generosa cade 3-0 contro l'Allianz al PalaTriccoli Domenica alle ore 15 la Finale per il 3° posto con la Yuasa Battery Grottazzolina Le dichiarazioni di Mattia Bottolo #esserelube #cucinelube #creokitchens #jesivolleycup https://l - X Vai su X
Jesi Volley Cup, una Lube generosa cade in tre set contro l'Allianz al PalaTriccoli Domenica alle ore 15 la Finale per il 3° posto con la Yuasa Battery Grottazzolina Le dichiarazioni di Mattia Bottolo https://www.lubevolley.it/news/2025-10-11-jesi-volley-c - facebook.com Vai su Facebook
Italia ai mondiali volley, Bottolo: "Ai quarti contro il Belgio vogliamo rivincita" - Mercoledì 24 settembre, la nazionale di De Giorgi torna ad affrontare il Belgio dopo la sconfitta subita nella fase a gironi. Secondo sport.sky.it
Mondiali Maschili: Mattia Bottolo racconta il post Italia-Argentina - La Nazionale Maschile è ai quarti di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento nelle Filippine grazie al 3- Riporta corrieredellosport.it