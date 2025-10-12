Chi è l’ex marito di Barbara Alberti Amedeo Pagani e chi sono i loro figli Gloria e Malcom | L’ho tradito ed è finita

Amedeo Pagani, oggi ex marito, ha avuto una lunga storia d’amore con la scrittrice Barbara Alberti, da cui ha avuto due figli. In un’intervista al   Corriere della Sera, Barbara Alberti ha detto, parlando della sua unione con Pagani: “Abbiamo passato una vita insieme, anche se per una decina di anni, in passato, ci siamo lasciati perché io l’ho tradito. Alla fine resistono altre cose più grandi dell’amore, come il piacere di stare insieme.” In seguito, la scrittrice ha aggiunto che nonostante tutto i due sono rimasti legati anche per il bene dei figli. Su Malcolm e Gloria la Alberti ha detto: “Sono arrivati tutti e due nei periodi di tempo in cui io prendevo la pillola, vatti a fidare degli anticoncezionali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

