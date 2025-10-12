Chi è l' agrigentina Michelle Cavallaro nuova allieva di Amici 25 | età origini il Collegio

Agrigentonotizie.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha già vissuto più di una vita: da volto televisivo amatissimo grazie a "Il Collegio" a influencer seguitissima con centinaia di migliaia di follower, fino alla scelta di rimettersi in gioco nel talent show “Amici di Maria De Filippi” stavolta per cantare. Ma cosa sappiamo di Michelle Cavallaro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agrigentina - michelle

Michelle Cavallaro, fidanzata Alex Wyse/ L’influencer dopo Roberto Magro de Il Collegio ha un nuovo amore! - Michelle Cavallaro &#232; la fidanzata di Alex Wyse, il cantante di Amici di Maria De Filippi. Riporta ilsussidiario.net

Amici 25: chi &#232; la cantante Michelle Cavallaro (e dove l'abbiamo già vista) - Michelle è nata ad Agrigento, in Sicilia, il 13 marzo del 2003, sotto il segno dei Pesci, per poi trasferirsi a Pordenone, in Friuli, insieme alla sua famiglia. cosmopolitan.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 232 Agrigentina Michelle Cavallaro