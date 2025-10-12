Chi è il ricco e potente marito di Milly Carlucci? Tutto sull’imprenditore Angelo Donati

Metropolitanmagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di Angelo Donati, attuale marito di Milly Carlucci, c’erano pure state  altre storie, a dire la verità. Una con il  nuotatore Marcello Guarducci, la più rilevante, che però finì in un nulla di fatto. Poi, per fortuna della Carlucci, nella sua vita entrò Angelo.  “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità  che comportano i figli”, aveva commentato Milly, parlando del suo legame, “inoltre,  siamo molto diversi, il che ci rende complementari”. Aveva solo 32 anni, Milly Carlucci, quando nel 1985  ha sposato Angelo Donati, affascinante riservato imprenditore. Dalla loro storia sono nati i figli Angelica e Patrick Donati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 il ricco e potente marito di milly carlucci tutto sull8217imprenditore angelo donati

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il ricco e potente marito di Milly Carlucci? Tutto sull’imprenditore Angelo Donati

In questa notizia si parla di: ricco - potente

Antonello Ricco, chi &#232; il marito di Andrea Pagano, Boss in incognito 2025/ “Ti sceglierei mille volte ancora” - Tutto su Antonello Ricco, il marito di Andrea Pagano, la protagonista della prima puntata di Boss in incognito 2025. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: 232 Ricco Potente Marito