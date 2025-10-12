Chi è il ricco e potente marito di Milly Carlucci? Tutto sull’imprenditore Angelo Donati
Prima di Angelo Donati, attuale marito di Milly Carlucci, c’erano pure state altre storie, a dire la verità. Una con il nuotatore Marcello Guarducci, la più rilevante, che però finì in un nulla di fatto. Poi, per fortuna della Carlucci, nella sua vita entrò Angelo. “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli”, aveva commentato Milly, parlando del suo legame, “inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”. Aveva solo 32 anni, Milly Carlucci, quando nel 1985 ha sposato Angelo Donati, affascinante riservato imprenditore. Dalla loro storia sono nati i figli Angelica e Patrick Donati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
