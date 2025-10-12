Chi è il marito di Miriam Leone? Tutto sul ricco manager Paolo Carullo e il loro primo incontro

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati il 18 settembre 2021 nel Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli (Ragusa), dopo una storia di circa due anni. A seguito del matrimonio, il loro amore è stato incoronato dall’arrivo di Orlando, nato il 29 dicembre 2023. “La vita è imprevedibile, perché non sentivo l’esigenza di sposarmi, però quando ho incontrato mio marito, ho detto: Con lui sì “, aveva detto l’attrice di 38 anni, che aveva raccontato a Silvia Toffanin anche il primo incontro con il manager e musicista di 45 anni. Originario della Sicilia come Miriam Leone, Paolo Carullo ha conosciuto sua moglie quasi per caso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Miriam Leone? Tutto sul ricco manager Paolo Carullo e il loro primo incontro

In questa notizia si parla di: marito - miriam

