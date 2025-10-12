Simona Izzo e Antonello Venditti sono stati insieme dal 1975 al 1978, salvo poi lasciarsi (male) a causa del tradimento di lui. Quell’evento è stato imperdonabile e la coppia ha deciso di porre fine alla relazione, Simona Izzo e Antonello Venditti mentre avevano già dato alla luce il figlio Francesco. Chi è il figlio di Simona. L’ esordio del figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti sul grande schermo è avvenuto nel 1996 con il film Vite Strozzate, diretto da Ricky Tognazzi. Da allora, Francesco Venditti ha consolidato la sua presenza nel mondo cinematografico, apparendo in produzioni di rilievo come Romanzo criminale (2005) e Gas, quest’ultimo sceneggiato da Alexandra La Capria, la sua prima moglie, e diretto da Luciano Melchionna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti, tutto su Francesco (carriera, due ex mogli e figli)