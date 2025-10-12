Chi è Gaetano Maranzano presunto killer di Paolo Taormina | dopo l’omicidio il post su Riina su TikTok

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo, emesso dalla Procura, nei confronti di Gaetano Maranzano, 28 anni, accusato dell'omicidio del 21enne Paolo Taormina. Nella sua abitazione è stata trovata una pistola. Il 28enne ha precedenti per rissa e spaccio. Dopo il delitto, ha pubblicato su TikTok un post con un audio sul boss Totò Riina. 🔗 Leggi su Fanpage.it