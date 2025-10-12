Chi è Gaetano Maranzano il 28enne arrestato per l’omicidio di Paolo Taormina a Palermo
Gaetano Maranzano, il presunto omicida di Paolo Taormina ucciso con un colpo di pistola ieri notte a Palermo nel cuore della movida, ha 28 anni, la vittima ne aveva appena 21. Maranzano è stato fermato dai carabinieri di Palermo per omicidio aggravato, davanti ai magistrati avrebbe ammesso il delitto. Il giovane viene dal quartiere Zen e ha precedenti per rissa e droga. Poco dopo l'omicidio si è rifugiato nella casa della compagna, da lì avrebbe postato sul suo profilo TikTok la propria foto con un sottofondo tratto dalla fiction "Il Capo dei capi", la storia del boss mafioso Totò Riina. Sullo sfondo della foto di Maranzano c'è un parete con le fotografie della figlia che fra poco compie un anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: gaetano - maranzano
Paolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola in tasca)
Paolo Taormina, il killer Gaetano Maranzano confessa: «Importunò la mia compagna. Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa»
Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, presunto killer Gaetano Maranzano confessa: "Ho perso il controllo"
Ultim'ora Ha confessato il 28enne Gaetano Maranzano, killer fermato per l'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne assassinato davanti al locale dei suoi genitori per aver cercato di interrompere una rissa - facebook.com Vai su Facebook
E' Gaetano Maranzano il presunto killer di Paolo Taormina, sui social post tra catene d'oro e Riina - X Vai su X
Chi è Gaetano Maranzano, il 28enne arrestato per l’omicidio di Paolo Taormina a Palermo - È in corso l'interrogatorio di Gaetano Maranzano, il 28enne accusato di aver assassinato, ieri notte, Paolo Taormina, 21 anni, all'esterno del locale che la vittima gestiva con la sorella. Come scrive ilgiornale.it
Paolo Taormina ucciso mentre lavorava per aver cercato di sedare una rissa, confessa il “rivale” Gaetano Maranzano - Il giovane ha ucciso Taormina nella tarda serata di sabato mentre quest’ultimo stava lavorando. Riporta fanpage.it