Chi è Gaetano Maranzano il 28enne arrestato per l’omicidio di Paolo Taormina a Palermo

Gaetano Maranzano, il presunto omicida di Paolo Taormina ucciso con un colpo di pistola ieri notte a Palermo nel cuore della movida, ha 28 anni, la vittima ne aveva appena 21. Maranzano è stato fermato dai carabinieri di Palermo per omicidio aggravato, davanti ai magistrati avrebbe ammesso il delitto. Il giovane viene dal quartiere Zen e ha precedenti per rissa e droga. Poco dopo l'omicidio si è rifugiato nella casa della compagna, da lì avrebbe postato sul suo profilo TikTok la propria foto con un sottofondo tratto dalla fiction "Il Capo dei capi", la storia del boss mafioso Totò Riina. Sullo sfondo della foto di Maranzano c'è un parete con le fotografie della figlia che fra poco compie un anno.

