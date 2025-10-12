Tanti anni insieme ma molto riservati riguardo alla loro relazione: Fabrice Kerhervè e Ornella Muti sono stati in più di un’occasione immortalati come coppia, ma hanno comunque cercato di mantenere nello stretto riserbo la loro storia d’amore. Sembra che abbiano vissuto una relazione dal 2008 al 2020 e che ci siano state anche supposizioni su un possibile trasferimento dell’attrice in Russia, dove lui all’epoca portava avanti moltissimi impegni professionali. La loro relazione si è conclusa nel 2020, ma non sono noti dettagli circa i perché di questa fine. Capelli medio-lunghi e sguardo magnetico, Fabrice risiede in Spagna, ma – se non altro in era pre-Covid – veniva spesso in Italia per lavoro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Fabrice Kerhervè, l’ex di Ornella Muti: “Dopo di lui nessun’altro”