Chi è Emiliano Fiasco nuovo allievo di Amici 25 | età vita privata e perchè è già famoso

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emiliano Fiasco è destinato a essere uno dei concorrenti che ricorderemo di "Amici 25". Considerato una promessa della danza italiana, sensibile, determinato e con un talento raro, nonostante la giovane età ha già alcune interessanti esperienze alle spalle. Dove lo abbiamo già visto? Leggiamo. 🔗 Leggi su Today.it

Amici 25, chi è Emiliano Fiasco: perché conosce già Maria De Filippi

232 emiliano fiasco nuovoIl nuovo ballerino di Amici 25 Emiliano Fiasco &#232; già un “professionista” - Il nuovo ballerino che ha ottenuto il banco ad Amici 25 è un volto già molto noto e può considersi quasi un "professionista" ... Da ilvicolodellenews.it

