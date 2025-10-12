Chi è Cristiano Di Luzio il bel modello e giovane fidanzato di Rita Rusic | Il sesso mi aiuta a restare giovane
La differenza di età tra il fidanzato di Rita Rusic, Cristiano Di Luzio, e la produttrice cinematografica, non è poca: i due, nonostante ciò, sono molto uniti e felici insieme. Come raccontato proprio dall’attrice, tra loro va tutto bene ma ciò è possibile anche perché singolarmente sono due persone profondamente appagate e soddisfatte delle proprie vite e questo permette loro di essere felici anche insieme. Rita Rusic, oggi produttrice cinematografica, in una lunga intervista ha detto di essere felice insieme all’attuale compagno, che ha 30 anni meno di lei, e ha raccontato che “il sesso aiuta a restare giovani “, anche se la differenza d’età comincia a farsi sentire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: cristiano - luzio
«Sono una donna dell’Est, il sesso aiuta a restare giovani, è una componente importante della mia vita». Rita Rusic, 65 anni, parla senza filtri della sua relazione con Cristiano Di Luzio, di trent’anni più giovane. Stanno insieme da cinque anni e, nonostante la - facebook.com Vai su Facebook
Cristiano Di Luzio, chi è il giovane e bel fidanzato di Rita Rusic: “Non chiamatelo toyboy” - La lunga e dolorosa separazione da Vittorio Cecchi Gori ha condizionato la vita di Rita Rusic, che però ha ritrovato l’amore grazie a Cristiano Di Luzio. Riporta metropolitanmagazine.it
CRISTIANO DI LUZIO, CHI È FIDANZATO DI RITA RUSIC/ “All’inizio mi teneva a distanza…” - Chi è Cristiano Di Luzio, il fidanzato di Rita Rusic: i due hanno una differenza d'età di 30 anni ma ciò non pesa affatto sulla loro relazione... Come scrive ilsussidiario.net