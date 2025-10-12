Chi è Cristiano Di Luzio il bel modello e giovane fidanzato di Rita Rusic | Il sesso mi aiuta a restare giovane

La differenza di età tra il fidanzato di Rita Rusic, Cristiano Di Luzio, e la produttrice cinematografica, non è poca: i due, nonostante ciò, sono molto uniti e felici insieme. Come raccontato proprio dall’attrice, tra loro va tutto bene ma ciò è possibile anche perché singolarmente sono due persone profondamente appagate e soddisfatte delle proprie vite e questo permette loro di essere felici anche insieme. Rita Rusic, oggi produttrice cinematografica, in una lunga intervista ha detto di essere felice insieme all’attuale compagno, che ha 30 anni meno di lei, e ha raccontato che “il sesso aiuta a restare giovani “, anche se la differenza d’età comincia a farsi sentire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

