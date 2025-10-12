Chi è Barbara Hari la madre di Evelina Sgarbi ed ex amante di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi a Domenica In disse  “L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre (Barbara Hari ndr) aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me”. Evelina è la terza dei tre figli avuti dal critico d’arte, ma non sappiamo se la sua affermazione fu una delle sue celebri provocazioni. Barbara Hari ha spiegato che  si è fatta in due per crescere la figlia Evelina, facendole anche da padre. Sebbene Sgarbi si consideri solo “un padre biologico” dei suoi figli, con Evelina ha avuto un rapporto spesso tumultuoso e segnato da liti a mezzo stampa. Evelina però ha ricordato anche che Vittorio, quando c’era, la portava in giro fino a tardi e le faceva visitare le chiese, anche in orari notturni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

