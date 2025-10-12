Chi è Alba la sorella di Evelina le figlie di Vittorio Sgarbi

Alba ed Evelina e sono le figlie di Vittorio Sgarbi, che le ha presentate per la prima volta a Live – Non è la D’Urso nel 2019. lega. Chi è Alba, la secondogenita di Vittorio Sgarbi. Classe 1998, Alba Sgarbi è nata a Tirana da una fugace relazione tra il padre Vittorio e una cantante lirica albanese, dal nome Kozeta, che incontrò durante un concerto alla Camera dei Deputati e di cui si invaghì: con lei trascorse solo una notte perché la donna era già sposata. Il critico ha scoperto dell’esistenza della ragazza quando era già adolescente, e alla morte del marito della madre Kozeta l’ha riconosciuta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

