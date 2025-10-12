Chi è Alba la sorella di Evelina le figlie di Vittorio Sgarbi
Alba ed Evelina e sono le figlie di Vittorio Sgarbi, che le ha presentate per la prima volta a Live – Non è la D'Urso nel 2019. lega. Chi è Alba, la secondogenita di Vittorio Sgarbi. Classe 1998, Alba Sgarbi è nata a Tirana da una fugace relazione tra il padre Vittorio e una cantante lirica albanese, dal nome Kozeta, che incontrò durante un concerto alla Camera dei Deputati e di cui si invaghì: con lei trascorse solo una notte perché la donna era già sposata. Il critico ha scoperto dell'esistenza della ragazza quando era già adolescente, e alla morte del marito della madre Kozeta l'ha riconosciuta.
Sgarbi contro Sgarbi contro Sgarbi, la figlia Alba contro la sorella Evelina: «Papà Vittorio sta bene, lei forse subisce pressioni»
Vittorio Sgarbi, la figlia Alba lo difende: “Mia sorella Evelina sta esagerando”
Alba Sgarbi smentisce Evelina: “Papà sta migliorando, mi hanno sempre informata”, la sorella replica in diretta
"È come avere davanti un'altra persona, è completamente debilitato. Ha tanti beni, non siamo ipocriti" Evelina Sgarbi è tornata a parlare del padre Vittorio ribadendo una posizione opposta rispetto alla sorella Alba
«Le accuse di mia sorella Evelina sono completamente fuori misura. Mia sorella Evelina sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco». Alba Sgarbi, 26 anni, da Tirana, dove risiede con la madre
"Essere in depressione e non essere in grado di capire sono due cose completamente diverse": Alba Sgarbi difende il padre Vittorio dalle parole della sorella Evelina - Scontro tra le figlie di Vittorio Sgarbi: Alba smentisce la necessità di un amministratore di sostegno richiesto da Evelina
Vittorio Sgarbi, la figlia Alba lo difende: "Mia sorella Evelina sta esagerando" - Non c'è pace per Vittorio Sgarbi: mentre la figlia Evelina ha nominare un amministratore di sostegno per il padre, Alba non è d'accordo