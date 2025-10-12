Chi è Alba la sorella di Evelina le figlie di Vittorio Sgarbi

Alba ed Evelina  e sono le figlie di Vittorio Sgarbi, che le ha presentate per la prima volta a  Live – Non è la D’Urso  nel 2019. lega. Chi è Alba, la secondogenita di Vittorio Sgarbi. Classe 1998, Alba Sgarbi è nata a Tirana da una fugace relazione tra il padre Vittorio e una cantante lirica albanese, dal nome Kozeta, che incontrò durante un concerto alla Camera dei Deputati e di cui si invaghì: con lei trascorse solo una notte perché la donna era già sposata. Il critico ha scoperto dell’esistenza della ragazza quando era già adolescente, e alla morte del marito della madre Kozeta l’ha riconosciuta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sgarbi contro Sgarbi contro Sgarbi, la figlia Alba contro la sorella Evelina: «Papà Vittorio sta bene, lei forse subisce pressioni»

Vittorio Sgarbi, la figlia Alba lo difende: “Mia sorella Evelina sta esagerando”

Alba Sgarbi smentisce Evelina: “Papà sta migliorando, mi hanno sempre informata”, la sorella replica in diretta

232 alba sorella evelina“Essere in depressione e non essere in grado di capire sono due cose completamente diverse”: Alba Sgarbi difende il padre Vittorio dalle parole della sorella Evelina - Scontro tra le figlie di Vittorio Sgarbi: Alba smentisce la necessità di un amministratore di sostegno richiesto da Evelina ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Vittorio Sgarbi, la figlia Alba lo difende: “Mia sorella Evelina sta esagerando” - Non c’&#232; pace per Vittorio Sgarbi: mentre la figlia Evelina ha nominare un amministratore di sostegno per il padre, Alba non è d’accordo ... Riporta dilei.it

