Chi affronterà l’Italia nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026? Chi sperare e chi evitare allo stato attuale

L’Italia dovrà verosimilmente passare dai playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 di calcio. Gli azzurri occupano il secondo posto posto nel gruppo I con 12 punti, alle spalle dell’imbattuta Norvegia (18). Nei fatti gli azzurri possono operare il sorpasso soltanto battendo Israele e Moldavia nelle prossime partita e poi battendo gli scandinavi nello scontro diretto, ma Halland e compagni dovrebbero non vincere contro l’Estonia. Un incastro che appare molto complesso vista la caratura dei rossoblù, che hanno infilato sei vittorie di fila con 29 gol all’attivo e soltanto 3 subiti. La nostra Nazionale dovrà blindare la seconda piazza nella sfida di martedì sera a Udine contro Israele e poi dovrà passare dal durissimo percorso degli spareggi previsto il prossimo anno: ai playoff parteciperanno le dodici seconde classificate e quattro formazioni “ripescate” dalla Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it

