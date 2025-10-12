chef cracco a pietralunga successo per il pranzo stellato a base di tartufo

"Il tartufo è un prodotto che ci regala la terra, se noi rispettiamo la natura ce ne saranno in abbondanza: anche questo equilibrio ci deve far riflettere. È un prodotto unico che abbiamo la fortuna di poter avere in Italia e in questo territorio, bisogna conservarlo al meglio, poi per esaltarlo e servirlo.creatività e fantasia a disposizione!": lo chef super stellato Carlo Cracco ieri ha servito un menu al tartufo in una gremita piazza di Pietralunga baciata dal sole, nel corso della Mostra Mercato del Tartufo e della Patata Bianca in svolgimento fino a stasera, (poi di nuovo il prossimo fine settimana). 🔗 Leggi su Lanazione.it

