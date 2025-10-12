' Cheese 2025' il giovane del caseificio savignanese premiato grazie a un tipico formaggio romagnolo

Cesenatoday.it | 12 ott 2025

A fine settembre, nell’ambito di ‘Cheese 2025’, la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi e ai prodotti lattiero-caseari organizzata da Slow Food a Bra (Cn), il casaro Federico Onnis del Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone ha conquistato il secondo premio nella categoria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

'Cheese 2025', il giovane del caseificio savignanese premiato grazie a un tipico formaggio romagnolo

'Cheese 2025', il giovane del caseificio savignanese premiato grazie a un tipico formaggio romagnolo - Il riconoscimento è stato assegnato durante il primo concorso giovani casare e casari 'Premio Gabriele Cappa'

