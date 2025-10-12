' Cheese 2025' il giovane del caseificio savignanese premiato grazie a un tipico formaggio romagnolo
A fine settembre, nell’ambito di ‘Cheese 2025’, la manifestazione internazionale dedicata ai formaggi e ai prodotti lattiero-caseari organizzata da Slow Food a Bra (Cn), il casaro Federico Onnis del Caseificio Pascoli di Savignano sul Rubicone ha conquistato il secondo premio nella categoria. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia, racconta l’edizione 2025 di Cheese: record di presenze, un pubblico sempre più giovane e consapevole, il primo presidio “che non si mangia” e l’obiettivo di riportare vita e dignità in montagna - facebook.com Vai su Facebook
