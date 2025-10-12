Che tempo che fa da Milly Carlucci a Edoardo Leo | ecco gli ospiti di oggi

(Adnkronos) – Milly Carlucci, Giorgio Panariello, Annalisa ed Edoardo Leo sono tra gli ospiti della puntata di oggi, domenica 12 ottobre, di 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio, in onda in diretta dalle 19.30 sul Nove.  Milly Carlucci è per la prima volta sul Nove, in veste di conduttrice e direttrice artistica di “Ballando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

