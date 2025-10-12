Che succede a Baum? | Woody Allen debutta nella narrativa con un alter ego in crisi

A quasi novant’anni, Woody Allen firma il suo primo romanzo. Che succede a Baum? arrivato in libreria il 23 settembre 2025 e mette al centro Asher Baum, scrittore e drammaturgo ebreo di mezza età, travolto da una crisi personale e professionale che sembra non concedere scampo. Un esordio letterario che parla la lingua del suo autore: ironia tagliente, nevrosi eleganti, dialoghi mentali serrati e una New York che pulsa tra le righe. Indice. Che succede a Baum – Trama: Asher Baum, l’alter ego di Woody Allen che inciampa nella verità. Stile e temi: nel solco alleniano (con più profondità). Perché conta questo romanzo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

