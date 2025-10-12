Che fine ha fatto Milik? È fuori da 500 giorni Cos' ha in mente la Juve per lui
Rimangono tanti interrogativi sul centravanti polacco, che dall'infortunio dell'anno scorso in poi vive un calvario. È sotto contratto fino al 2027 ma a gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Che fine ha fatto Milik? Vicino il clamoroso epilogo con la Juventus - Non si è visto più in campo, nonostante la Juventus lo riscattò dai francesi del Marsiglia. Scrive msn.com