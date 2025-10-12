Che cosa sono le rosehip oil nails e perché tutti ne parlano

Ok, è ufficiale: l’autunno ha trovato il suo smalto “it”. Dopo un’estate dominata da manicure trasparenti, “lip gloss nails” e finish super glossy, arriva la nuova ossessione soft girl che vedremo ovunque nelle prossime settimane — le rosehip oil nails. Le rosehip oil Nails sono la manicure più desiderata dell’autunno. Rispetto alle rose water nails che abbiamo amato quest’estate, questa versione è più calda, più cozy e decisamente più autunnale. Meno “acqua di rosa”, più “olio di rosa”: think latte speziato, maglioni oversize e playlist di Sabrina Carpenter in sottofondo. Dopo un’estate di colori neutri e trasparenze da “ clean look ”, l’autunno porta con sé un tocco più caldo e raffinato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

