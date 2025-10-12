Chat Control | come l’UE spia i nostri messaggi
Ben presto potrebbero leggere le chat dei cittadini europei. Tutte. Ogni messaggio su WhatsApp e ogni foto su Telegram. Non perché sospettati di qualcosa, ma perché si potrebbe esserlo secondo il principio del “colpevole fino a prova contraria”. Sono 450 milioni di cittadini europei che potrebbero venire schedati e osservati da algoritmi che già controllano la finanza. Cos’è il Chat Control. Si chiama Chat Control, ed è il regolamento più controverso che l’Unione Europea abbia mai discusso in materia di privacy. Il Consiglio UE si dove riunire il 14 ottobre per votare se obbligare i servizi di messaggistica e i provider a scansionare in automatico ogni contenuto che passa attraverso le loro piattaforme. 🔗 Leggi su Panorama.it
Chat control, l’algoritmo che scansiona i messaggi dei cittadini: l’Ue rilancia la proposta su input della Danimarca
L'Unione Europea va alla conta sul discusso provvedimento "Chat Control"
Chat Control, Camilla Brossa: "Ue vuole approvare legge entro ottobre per controllare chat private, non è una puntata di Black Mirror" - VIDEO
