Charlie Kirk anche da morto fa paura alla sinistra americana forse più di prima
L’assassinio di Charlie Kirk ha sconvolto gli Stati Uniti. Oltre all’omicidio in sé, a suscitare impressione è stato il fatto che l’attivista conservatore sia stato ucciso mentre, impugnando un microfono, stava tenendo un dibattito pubblico in un campus universitario. Kirk era del resto noto per i suoi incontri dialettici, significativamente intitolati «Dimostrami che ho torto»: un format in cui sfidava pubblicamente le persone a confutare le sue idee conservatrici in materia di politica, cultura e religione. Non solo. Kirk era anche assai attivo dal punto di vista mediatico. In particolare, teneva un programma radiofonico molto popolare, il Charlie Kirk Show. 🔗 Leggi su Panorama.it
Vandalizzati e divelti i manifesti di Pro Vita & Famiglia dedicati alla memoria di Charlie Kirk, a un mese dalla sua morte. Ecco i “buoni”, “tolleranti” e “pacifisti”… - X Vai su X
Ieri a Milano all’incontro promosso da FdI sul ricordo di Charlie Kirk ho voluto sottolineare che l’unica colpa di Kirk era quella di avere delle idee che non piacevano alla gente che piace, che andavano controcorrente in un mondo in cui non c’è tolleranza. - facebook.com Vai su Facebook
