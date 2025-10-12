Champions League cambio in panchina per l’Union Saint Gilloise che perde Pocognoli prossimo avversario dell’Inter – FOTO

Inter News 24 Champions League, Pocognoli lascia la panchina dei francesi poco prima della grande sfida contro l’Inter. Il club belga, prossimo avversario dell’ Inter in Champions League, ha dovuto fare i conti con l’addio di Sébastien Pocognoli, artefice della storica vittoria del campionato belga lo scorso anno. Il tecnico belga, 38 anni, ha deciso di lasciare l’ Union Saint-Gilloise per accettare l’incarico di allenatore del Monaco, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027, dopo aver preso il posto di Adolf Hutter, esonerato dal club del Principato. L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Sébastien Pocognoli au poste d’entraîneur?? Le technicien belge de 38 ans a paraphé un contrat le liant jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Blanc. 🔗 Leggi su Internews24.com

