cha 1107 7626 il pianeta vagabondo che cresce di 6 miliardi di tonnellate al secondo

Gli astronomi hanno individuato un fenomeno senza precedenti nel cuore della costellazione del Camaleonte: un pianeta vagabondo, chiamato Cha 1107-7626, sta crescendo a un ritmo mai osservato prima. Situato a circa 620 anni luce dalla Terra, l’oggetto celeste ha una massa compresa tra 5 e 10 volte quella di Giove, ma a differenza dei pianeti del nostro Sistema solare, non orbita attorno a una stella. È un cosiddetto pianeta errante — o rogue planet — che vaga liberamente nello spazio, lontano da qualsiasi sistema solare. Le osservazioni condotte con il Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio europeo australe (ESO) hanno rivelato che il pianeta sta divorando gas e polveri dal disco che lo circonda a una velocità di sei miliardi di tonnellate al secondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

