Cha 1107-7626 il pianeta vagabondo che cresce di 6 miliardi di tonnellate al secondo
Gli astronomi hanno individuato un fenomeno senza precedenti nel cuore della costellazione del Camaleonte: un pianeta vagabondo, chiamato Cha 1107-7626, sta crescendo a un ritmo mai osservato prima. Situato a circa 620 anni luce dalla Terra, l’oggetto celeste ha una massa compresa tra 5 e 10 volte quella di Giove, ma a differenza dei pianeti del nostro Sistema solare, non orbita attorno a una stella. È un cosiddetto pianeta errante — o rogue planet — che vaga liberamente nello spazio, lontano da qualsiasi sistema solare. Le osservazioni condotte con il Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio europeo australe (ESO) hanno rivelato che il pianeta sta divorando gas e polveri dal disco che lo circonda a una velocità di sei miliardi di tonnellate al secondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: pianeta - vagabondo
Un pianeta vagabondo e ribelle sta crescendo a un ritmo da record divorando 6 miliardi di tonnellate al secondo di gas e polveri
Scoperto pianeta vagabondo che cresce a ritmo record
Osservatorio astronomico di Palermo: scoperto pianeta vagabondo che cresce a ritmo record
C'è un #pianeta "vagabondo" nell' #Universo: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati ? di Francesco Fredella - X Vai su X
Scoperto un pianeta vagabondo: cresce a una velocità record - VIDEO. La sua massa aumenta di ben 6 miliardi di tonnellate al secondo, è da cinque a dieci volte superiore rispetto a quella di Giove ed è distante circa 620 anni luce. - facebook.com Vai su Facebook
Nello Spazio c'è un pianeta che continua a crescere a ritmo vertiginoso - Nello Spazio è stato individuato un pianeta che si comporta come una stella, crescendo in maniera esponenziale e ad un ritmo incredibile. libero.it scrive
Pianeta o stella mancata? Cha 1107-7626 sfida le regole - Nel vasto e solitario buio dello spazio, a circa 620 anni luce di distanza, nella costellazione del Camaleonte, c'è un oggetto che sta riscrivendo i libri di a ... Secondo tecnoandroid.it