Cevrin di Coazze in festa | torna la Fiera Rurale con la fiera la corsa delle rotoballe e la sfilata delle capre

Torinotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre è in programma la ventiquattresima edizione della Festa rurale del Cevrin di Coazze, un formaggio Presidio Slow Food che, sin dal 2001, fu inserito nel Paniere dei prodotti tipici dell’allora Provincia di Torino. Il legame con l’Ente di area vasta è rimasto, visto che la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

