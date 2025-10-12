Cevrin di Coazze in festa | torna la Fiera Rurale con la fiera la corsa delle rotoballe e la sfilata delle capre

Domenica 19 ottobre è in programma la ventiquattresima edizione della Festa rurale del Cevrin di Coazze, un formaggio Presidio Slow Food che, sin dal 2001, fu inserito nel Paniere dei prodotti tipici dell’allora Provincia di Torino. Il legame con l’Ente di area vasta è rimasto, visto che la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

A ottobre doppio appuntamento con la Miniera di Garida!!! Domenica 19/10 visite speciali in occasione della XXIV Festa Rurale del Cevrin di Coazze alle 10:00 e alle 14:00! Venerdì 31/10 Halloween in Miniera: ore 19:30 visita speciale in notturna e - facebook.com Vai su Facebook

