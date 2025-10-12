Cesena serve imparare a reagire I gol subiti stanno decidendo le gare
La forza di rialzarsi dopo una caduta è una qualità che identifica una squadra solida anche dal punto di vista caratteriale. Se ci si riferisce al breve arco di tempo di una partita, può capitare nei novanta minuti di andare in svantaggio, l’importante è assorbire al meglio il colpo e trovare la forza di ribaltare la situazione, quello che al Cavalluccio, per il momento, non è ancora riuscito. Nelle prime cinque uscite stagionali i bianconeri sono sempre andati in vantaggio: a Pescara, a Venezia e a Genova contro la Sampdoria la contesa alla fine ha portato i tre punti, in casa contro Entella e Palermo c’è stata la rimonta avversaria finendo in parità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cesena - serve
Stazione, Cesena Siamo Noi: "Dalle promesse ai fallimenti, serve un cambio di passo immediato sulla sicurezza"
Gilardino prima di Cesena-Pisa: "Serve equilibrio. Nzola e Cuadrado devono essere gestiti"
Cesena, serve un nuovo assetto. Bisoli e Frabotta verso il via dai box
Due sconfitte prima della sosta hanno frenato il Cesena, ma per #Cascione le ambizioni restano intatte: "Serve compattezza e fiducia, soprattutto in un giovane come Shpendi" ha spiegato a #PianetaBianconero - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, serve imparare a reagire. I gol subiti stanno decidendo le gare - La forza di rialzarsi dopo una caduta è una qualità che identifica una squadra solida anche dal punto di vista caratteriale. Lo riporta msn.com