La forza di rialzarsi dopo una caduta è una qualità che identifica una squadra solida anche dal punto di vista caratteriale. Se ci si riferisce al breve arco di tempo di una partita, può capitare nei novanta minuti di andare in svantaggio, l’importante è assorbire al meglio il colpo e trovare la forza di ribaltare la situazione, quello che al Cavalluccio, per il momento, non è ancora riuscito. Nelle prime cinque uscite stagionali i bianconeri sono sempre andati in vantaggio: a Pescara, a Venezia e a Genova contro la Sampdoria la contesa alla fine ha portato i tre punti, in casa contro Entella e Palermo c’è stata la rimonta avversaria finendo in parità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena, serve imparare a reagire. I gol subiti stanno decidendo le gare