Civitanova, 12 ottobre 2025 – “È un grosso dispiacere. A nome mio e di tutta la città porgo le condoglianze ai familiari ”, ha detto il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, in tarda serata dopo aver appreso la notizia della morte improvvisa di Cesare Paciotti. “Perdiamo – ha aggiunto il primo cittadino – un grande imprenditore, per anni e anni uno dei più importanti e apprezzati rappresentanti del made in Italy e della moda italiana nel mondo. Era un civitanovese doc, un grande personaggio e un grande imprenditore che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità”. Paciotti con la sua creatività è stato ambasciatore delle Marche e delle calzature nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesare Paciotti morto, il sindaco di Civitanova: ”Una grandissima perdita”