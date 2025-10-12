Cesare Paciotti morto il re della scarpa | il malore fatale in casa aveva 67 anni

Cesare Paciotti è morto a 67 anni: l?imprenditore calzaturiero era il re della scarpa. A lui è legato l?omonimo marchio internazionale. Il dramma è avvenuto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Cesare Paciotti, morto il re della scarpa: il malore fatale in casa, aveva 67 anni

In questa notizia si parla di: cesare - paciotti

Addio al re della scarpa: è morto l’imprenditore Cesare Paciotti

Cesare paciotti campaign eyewear - facebook.com Vai su Facebook

Cesare Paciotti, morto il re della scarpa: il malore fatale in casa, aveva 67 anni - Cesare Paciotti è morto a 67 anni: l’imprenditore calzaturiero era il re della scarpa. Da ilgazzettino.it

Addio al re della scarpa: è morto l’imprenditore Cesare Paciotti - L’uomo si trovava nella sua abitazione di Civitanova Marche, quando è stato colto da un malore ... msn.com scrive