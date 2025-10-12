Cesare Paciotti morto a 67 anni lo stilista marchigiano

Il mondo della moda e della calzatura perde una delle firme più importanti: Cesare Paciotti è morto questa sera. Un malore che è risultato fatale per lo stilista di Civitanova Marche (Macerata), dopo le 19.30 nella sua abitazione. Lui, assieme alla sorella Paola, negli anni Ottanta aveva preso le redini del laboratorio artigianale di calzature aperto dai genitori nel 1948 facendolo diventare emblema della calzatura. Dalle Marche fino ad Hollywood e all’Asia: le scarpe realizzate nel distretto maceratese sono indossate da grandi nomi del cinema fino ad una clientela internazionale. Pellami di qualità, lavorazione artigianale e l’iconico pugnale come logo i punti di forza che si sono estesi alla pelletteria e agli accessori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cesare Paciotti, morto a 67 anni lo stilista marchigiano

In questa notizia si parla di: cesare - paciotti

Addio al re della scarpa: è morto l’imprenditore Cesare Paciotti

Cesare Paciotti, morto il re della scarpa: il malore fatale in casa, aveva 67 anni

Chi era Cesare Paciotti e a cosa deve la sua fortuna

Morto Cesare Paciotti, il designer rock delle calzature e imprenditore del lusso - X Vai su X

Cesare paciotti campaign eyewear - facebook.com Vai su Facebook

Cesare Paciotti, morto il re della scarpa: il malore fatale in casa, aveva 67 anni - Cesare Paciotti è morto a 67 anni: l’imprenditore calzaturiero era il re della scarpa. Scrive ilgazzettino.it

Cesare Paciotti morto, il re della scarpa stroncato in casa da un malore: aveva 67 anni. Chi era - Cesare Paciotti è morto a 67 anni: l’imprenditore calzaturiero era il re della scarpa. Come scrive ilmessaggero.it