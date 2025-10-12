Centro di raccolta e riuso mobile di Salerno Pulita alla Cittadella Giudiziaria | in tanti hanno offerto donazioni per i centri anti-violenza

Salernotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' grande il cuore dei salernitani: tra gli oltre 500 cittadini che ieri hanno raggiunto il centro di raccolta e riuso mobile di Salerno Pulita, nei pressi della cittadella giudiziaria, sono stati moltissimi quelli che hanno deciso di offrire anche un contributo alle attività dell’associazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: centro - raccolta

