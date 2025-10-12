Centauro morto sulla Provinciale | indagato il conducente dell' auto
Indagato il conducente della Jaguar coinvolta nell'incidente stradale che ha provocato la morte di Francesco Paternuosto, 56enne di Capua. L'impatto è avvenuto nella mattinata di ieri (11 ottobre) sulla Provinciale 333, in località Ferranzano a Bellona.L'uomo era in sella alla sua Moto Guzzi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
