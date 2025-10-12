Cenerentola Ue | fuori dalla firma per Gaza
Domani Trump e Al Sisi sottoscriveranno il piano per il cessate il fuoco: all’evento sono stati invitati in tanti, pure l’acciaccato Macron, ma non ci sarà alcun rappresentante dell’Unione. Witkoff: «La Casa Bianca ha riunito nazioni divise da generazioni». Assente Hamas. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di:
