Celiachia dalla diagnosi alla tavola Un incontro su alimentazione e sicurezza

Mercoledì, dalle 17 alle 18:30, nella sede del Dipartimento di Sanità pubblica di Forlì in via della Rocca 19 (sala riunioni, primo piano), si terrà un incontro dedicato a persone con recente diagnosi di celiachia e ai loro familiari. L’iniziativa è promossa dall'Unità operativa Igiene degli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

