Celiachia dalla diagnosi alla tavola Un incontro su alimentazione e sicurezza
Mercoledì, dalle 17 alle 18:30, nella sede del Dipartimento di Sanità pubblica di Forlì in via della Rocca 19 (sala riunioni, primo piano), si terrà un incontro dedicato a persone con recente diagnosi di celiachia e ai loro familiari. L’iniziativa è promossa dall'Unità operativa Igiene degli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: celiachia - diagnosi
Mercoledì 15 ottobre dalle 17 alle 18, presso la sede del Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì in via della Rocca 19 (sala riunione primo piano), si terrà l'evento gratuito "Celiachia. Dalla diagnosi alla tavola. Dialoghiamo su salute, alimentazione e sicurezza
