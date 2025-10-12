C' è un cervo in fuga per strada | avvistato dai cittadini in paese
È stata una domenica mattina decisamente fuori dall'ordinario quella vissuta dai residenti di Roncadelle, sorpresi dall'insolita presenza di un magnifico esemplare di cervo maschio che correva a gran velocità lungo via Castello. La scena, ripresa da diversi cittadini appena usciti di casa, ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
