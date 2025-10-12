C’è bisogno d’amore filosofia e arte in scena al Teatro Franco Parenti

Un viaggio emozionante tra pensiero, musica e immagini con Stefano Zecchi e Sabina Negri, regia di Lorenzo Loris, per riscoprire la bellezza delle relazioni autentiche Sabato 18 e domenica 19 Ottobre in scena, nella Sala Blu del Teatro Franco Parenti, un dialogo vibrante sull’amore e la belle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “C’è bisogno d’amore” filosofia e arte in scena al Teatro Franco Parenti

