Cavalieri e prodotti tipici è ’Festa d’autunno’

Sapori autunnali e sfilata in abiti d'epoca medievale oggi in centro, nell'ambito della seconda e ultima giornata della manifestazione " Autunno a Vignola ", organizzata da Pro Loco Vignola e Comune, in collaborazione con le Pro Loco di Marano, Pavullo, Savignano e Serramazzoni. Come ogni anno, l'iniziativa intende celebrare le eccellenze del territorio unendo rievocazioni storiche, prodotti tipici, spettacoli, visite ai monumenti cittadini e laboratori. Il cuore dell'edizione 2025 sarà la rievocazione storica " Castelli e Corti dei Contrari ", che riporterà il pubblico presente al XV secolo, tra le lotte di potere delle grandi famiglie all'ombra degli Estensi.

