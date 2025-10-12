Catene d’oro ciondoli con pistola Totò Riina | i post social del presunto killer di Palermo
(Adnkronos) – Pubblicava su TikTok fotografie e video indossando collane con grandi ciondoli a forma di pistola e di fucile Gaetano Maranzano, il ventottenne originario dello zen di Palermo, fermato questa mattina con l’accusa di avere ucciso Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni, che nella notte aveva provato a sedare una rissa. In uno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
