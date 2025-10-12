Catania tentano il cavallo di ritorno per una moto rubata denunciati due minorenni

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato in stato di libertà due minorenni catanesi, ritenuti responsabili di tentata estorsione in concorso. L'operazione è il risultato di una rapida e mirata attività investigativa avviata dopo la segnalazione di un furto avvenuto nel parcheggio di un parco commerciale della città. Il furto e la richiesta di denaro. La vittima, un 23enne di Siracusa, aveva parcheggiato la propria moto verso le 14:00 per pranzare con alcuni amici. Al suo ritorno, un'ora dopo, ha scoperto che il mezzo era scomparso.

