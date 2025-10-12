ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermati dalla Polizia dopo una fuga spericolata tra le vie cittadine. Due uomini di 25 e 28 anni, rispettivamente originari di Sassuolo e Foggia, ma residenti a Siracusa, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento ad alta velocità tra le vie del centro. I due sono stati sorpresi a bordo di un’auto rubata mentre percorrevano viale Raffaello Sanzio nel primo pomeriggio di alcuni giorni fa. La fuga tra il traffico e l’intervento coordinato della Polizia. Alla vista della pattuglia, il conducente ha improvvisamente accelerato, tentando di sfuggire ai controlli e mettendo in grave pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, pauroso inseguimento in città: arrestati due uomini a bordo di un’auto rubata