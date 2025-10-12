Catania ‘Movida sicura’ | controlli a tappeto nel weekend nel centro storico Lotta ai parcheggiatori abusivi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Servizi di Controllo per un Weekend Sicuro. Anche questo weekend di ottobre, come di consueto, il centro storico di Catania è stato oggetto di un dispositivo di controllo interforze, predisposto dal Questore, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante la movida e tutelare cittadini e turisti nelle zone più frequentate, in particolare vicino a locali e luoghi di aggregazione. La Polizia di Stato, coordinando l’operazione, ha fatto affidamento su pattuglie del XIV Battaglione Carabinieri Calabria – Vibo Valentia, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto della Polizia Scientifica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - movida
Movida sicura a Catania: controlli a tappeto nel weekend. Lotta ai parcheggiatori abusivi
MOVIDA: L’ESPERIENZA DEI COMUNI ITALIANI Dopo Palermo, Messina, Catania, e tante altre località turistiche, anche Napoli si trova a fare i conti con gli eccessi della movida. Rumori notturni, strade affollate e proteste dei residenti hanno portato il TAR Ca - facebook.com Vai su Facebook
Catania, sicurezza e controlli a tappeto nei luoghi della movida http://dlvr.it/TNLBz3 #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Controlli Ps a Catania, questore, non ci sono zona franche - Oltre 50 poliziotti sono stati impegnati a Catania in un controllo straordinario nel quartiere San Cristoforo, teatro nei giorni scorsi di un'aggressione ad agenti di polizia da parte di residenti, ... Secondo ansa.it
Catania, controlli di Polizia a San Cristoforo: chiuso un negozio e sequestrata droga - Due azioni di controllo in pochi giorni da parte degli agenti della Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo, in giornate differenti ed in orari differenti per rendere le verifiche più incisive ... Si legge su rainews.it