Catania ‘Movida sicura’ | controlli a tappeto nel weekend nel centro storico Lotta ai parcheggiatori abusivi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Servizi di Controllo per un Weekend Sicuro. Anche questo weekend di ottobre, come di consueto, il centro storico di Catania è stato oggetto di un dispositivo di controllo interforze, predisposto dal Questore, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante la movida e tutelare cittadini e turisti nelle zone più frequentate, in particolare vicino a locali e luoghi di aggregazione. La Polizia di Stato, coordinando l’operazione, ha fatto affidamento su pattuglie del XIV Battaglione Carabinieri Calabria – Vibo Valentia, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto della Polizia Scientifica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

