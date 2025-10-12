Castro Juve spunta il retroscena sull’ex obiettivo dei bianconeri | no a quella super proposta per andare al prossimo Mondiale! Cosa è accaduto

Castro Juve, Moretto svela la scelta dell’attaccante: ha rifiutato l’Al-Hilal per restare in Europa, in estate era nel mirino dei nerazzurri. Una scelta di campo, una decisione dettata dall’ambizione e dal sogno di giocare un Mondiale. Un nome che, solo pochi mesi fa, era stato accostato con insistenza ai top club italiani,  Inter  e  Juventus  su tutti, torna a far parlare di sé per un clamoroso rifiuto. Come svelato dall’esperto di mercato  Matteo Moretto, l’attaccante argentino  Santiago Castro  ha detto “no” a una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Castro: la scelta per il Mondiale e il no all’Arabia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Castro Juve, spunta il retroscena sull’ex obiettivo dei bianconeri: no a quella super proposta per andare al prossimo Mondiale! Cosa è accaduto

