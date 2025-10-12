“Castellarano, 13enne muore annegato nel fiume Secchia: tragedia davanti agli amici”. Una giornata di sole, un pomeriggio di spensieratezza finito in tragedia. Abdul Mougnud Songne, 13 anni, originario del Burkina Faso e residente a Fiorano Modenese, è morto annegato nel pomeriggio di sabato 11 ottobre nel fiume Secchia, nel tratto tra San Michele dei Mucchietti e Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. Il ragazzino si era tuffato in acqua insieme a tre coetanei, ma non è più riemerso. Le ricerche, durate circa due ore, si sono concluse tragicamente quando i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo a quattro metri di profondità nello stesso punto in cui era scomparso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Castellarano, tragedia nel Secchia: muore a 13 anni, tuffo fatale nel fiume vietato alla balneazione