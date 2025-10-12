Cassano d’Adda ferita dal compagno e chiusa in bagno Lei riesce a fuggire dalla finestra e lo fa arrestare

Milano, 11 ottobre 2025 – Nonostante le ferite è riuscita a scappare dalla finestra e una volta in strada, quando un passante l'ha notata ferita e in lacrime, ha raccontato l' aggressione subita dal compagno e lo ha fatto arrestare. Orrore in stazione, ragazza di 18 anni violentata a San Zenone al Lambro mentre aspetta il treno per Milano: è caccia all'uomo L'ultima storia di violenza arriva da Cassano d'Adda, in provincia di Milano, dove i carabinieri hanno arrestato un 37enne marocchino, pregiudicato, che deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate.

