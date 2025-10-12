Cassani commenta i nerazzurri | Scudetto? Inter partita male ma in ripresa Oltre al solito Napoli c’è anche…

Inter News 24 Cassani dice la sua sulla corsa verso il primo posto in Serie A: quali sono le squadre favorite per la corsa? Le parole. Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, ha parlato al Festival di Trento dei temi principali della Serie A, offrendo la sua analisi sulla lotta per lo Scudetto e le squadre in testa. Cassani ha iniziato il suo intervento facendo il punto sulle squadre che si contenderanno il titolo: «C’è sempre il solito Napoli, c’è il Milan di Allegri, l’Inter che era partita male ma si sta riprendendo e la Roma che ha cominciato un ottimo campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

