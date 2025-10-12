E’ ripreso davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti il terzo processo per i miasmi che i cittadini residenti a Villa Sant’Antonio e a Castel di Lama hanno denunciato di aver percepito pesantemente e che per la Procura sono attribuibili al depuratore Campolungo Piceno Consind. Imputati sono due responsabili tecnici, Danilo Ciancio di 38 anni di Ascoli (fino al 26 aprile 2021) e Walter Pulsoni, 39enne di Folignano (fino al 27 aprile 2021), entrambi difesi dall’avvocato Giuseppe Le Pera del foro di Roma. Nel corso dell’ultima udienza è stata sentita la funzionaria Arpam Valentina Crecenzi che ha raccontato di aver eseguito un sopralluogo nell’Aprile 2021 a seguito di segnalazione dei residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso miasmi, in tribunale la funzionaria