Caso miasmi in tribunale la funzionaria
E’ ripreso davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti il terzo processo per i miasmi che i cittadini residenti a Villa Sant’Antonio e a Castel di Lama hanno denunciato di aver percepito pesantemente e che per la Procura sono attribuibili al depuratore Campolungo Piceno Consind. Imputati sono due responsabili tecnici, Danilo Ciancio di 38 anni di Ascoli (fino al 26 aprile 2021) e Walter Pulsoni, 39enne di Folignano (fino al 27 aprile 2021), entrambi difesi dall’avvocato Giuseppe Le Pera del foro di Roma. Nel corso dell’ultima udienza è stata sentita la funzionaria Arpam Valentina Crecenzi che ha raccontato di aver eseguito un sopralluogo nell’Aprile 2021 a seguito di segnalazione dei residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: caso - miasmi
Mattinata difficile per i residenti di Albaro e Foce a #genova a causa di forti miasmi avvertiti con decisione in tutto il quartiere ma soprattutto in via Barabino e via Nizza. Miasmi che persistono ormai da oltre un mese senza alcuna spiegazione chiara. La situazi - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Orlandi e il «maschilismo» nelle indagini. Parla un'ex funzionaria di polizia: «Noi donne non eravamo considerate» - » Inedito fuoriprogramma, in una sede istituzionale, sul maschilismo imperante nella pubblica amministrazione e ai vertici delle forze dell ... Lo riporta roma.corriere.it
Caso Almasri, il Tribunale dei ministri archivia Meloni: “Ma chiederanno il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano”. La premier: “Assurdo” - Caso Almasri, Nordio minaccia sanzioni contro un magistrato critico: “Si è permesso di indicare i miei errori” La presidente del Consiglio poi lancia una frecciata al leader M5s Giuseppe ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it